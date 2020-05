Dl Rilancio, in bozza fondo speciale per ricapitalizzazione delle aziende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Per le più grandi,Nella transizione da "Aprile" a "Rilancio" laha visto l'ma ilsaranno destinati a micro-imprese, artigiani e commercianti che hanno subito di più i danni dell'emergenza Covid, non saranno tassati e avranno un decalage a seconda del fatturato perduto quest'anno. Nel dettaglio a beneficiare dei attesi indennizzi a fondo perduto sarannoIl meccanismo si applicherà guardando alle differenze tra il mese di aprile 2019 (di piena attività) e aprile 2020 (di totale lockdown) e il sostegno arriverà a chi ha avuto perdite per almeno due terzi rispetto ad aprile 2019.25% per chi ha fatturato o ricavi fino a 100mila euro, 20% tra 100mila e 400mila euro, 15% fino a 5 milioni. Il minimo è comunque di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per gli altri. La richiesta va presentata all', cui spetteranno anche i controlli e l'eventuale recupero di aiuti ricevuti senza averne diritto. Esclusi dalla misura i professionisti iscritti alle casse, quelli iscritti alla gestione separata, i co.co.co e i lavoratori dello spettacolo.Più complesso loIn questo caso gli aiuti andranno alle imprese che a causa all'emergenza hanno subitoe che varerannoIn questo caso ci sarà unae la possibilità di chiedere a Invitalia di sottoscrivere strumenti finanziari emessi dalle aziende entro fine 2020 di 6 anni e senza interessi. Al momento del rimborso è possibile, a determinate condizioni, anche uno sconto del 30% di quanto ricevuto dallo Stato.Sempre rimanendo nel campo delle ipotesi previste dalla bozza,per il supporto temporaneo al rafforzamento patrimoniale delle imprese. Gli eventuali requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con un successivo decreto del ministero dell'Economia, entro il nuovo quadro di regole sugli aiuti di Stato appena rivisto per far fronte all'emergenza coronavirus.