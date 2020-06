Dl Rilancio, Gualtieri: pronti a nuovo scostamento deficit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ildel deficit oltre quelli già richiesti per varare le misure anti-Covid, la cui quantificazione è in via di definizione". Lo ha detto il Ministro dell'Economia, Roberto, nel corso dell'Audizione (interrotta e ripresa a causa delle contestazioni delle opposizioni) in Commissione Bilancio della Camera sulSenza queste misure "varate dal Governo il peso delle conseguenze dell'epidemia da Coronavirus ", sarebbe stato insostenibile", ha rivendicato il Titolare del Tesoro secondo il quale "il nostro Paese è tra quelli in Europa che hanno sostenuto lo sforzo di, secondo solo allae il maggiore per le garanzie a favore di famiglie e imprese"."Entro la metà del prossimo mese" il Governo varerà un nuovo decreto per "prorogare" e varare "interventi aggiuntivi rispetto alle misure per lavoratori imprese" già affrontate nei decreto precedenti, ha detto il Ministro che ha voluto ribadire che senza le misure economiche messe in campo fin qui "come ha rilevato la Banca d'Italia la contrazione delPoi una piccolissima iniezione di"Siamo consapevoli dei rischi al ribasso" delma "aggiorneremo a breve la previsione ufficiale" e "riteniamo errato esagerare in chiave pessimistica perchè la riapertura dell'economia sta già producendo effetti tangibili", ha detto Gualtieri puntualizzando che "lenon sono altrettanto pessimistiche di quelle ad esempio oggi del FMI, peraltro per tutti iFinito nel corso dell'intervento più volte nel mirino delle opposizioni tanto che la seduta è stata più di una volta interrotta e ripresa, il Titolare del Tesoro richiama a una. Occorrein ogni modo qualsiasi tipo di trionfalismo che sarebbe fuori luogo di fronte a questi problemi ma è bene evitareha detto sottolineando che "tutti" devono "lavorare con il