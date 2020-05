Dl Rilancio e mobilità sostenibile, bonus bici ridotto al 60%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tra le tante misure delil, introdotto con l'obiettivo dichiarato di favorire la. In scia all'emergenza sanitaria, infatti, iviaggiano concone molte persone optano per ilcon le conseguentisulAlnell'ultima bozza, viene ora ridotto aldella spesa per un massimo dli dai richiedenti per l'acquisto di biciclette e altri mezzi comeChiarisce il decreto: "Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di, ovvero nei Comuni con popolazione superiore aè riconosciuto un ‘buono mobilità', pari al 60% della spesa sostenuta e comunque, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica". Il buono – si precisa – "per una sola volta ed