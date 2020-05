Dl rilancio, da Irap a interventi per velocizzare cassa integrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dovrebbe tagliare a breve il traguardo ildopo che l'esecutivo avrà sciolto gli ultimi nodi, uno dei quali è senza dubbio quello delleè che le "differenze" tra i partiti della maggioranza "siano sul come procedere alla regolarizzazione, non indiscriminata, ma di due tipologie di lavoratori: chi lavora in agricoltura e le colf e le badanti. Penso che alla. A dirlo il Viceministro all'Economiasu Radio Capital annunciando che ilper il varo "dovrebbe essere oggi. Ieri notte si è svolto unper una vaglio tecnico di tutte leche, come è noto,A proposito di nodi, prosegue, "ieri è statoverrà azzerata la rata di giugno per tutte le impreseIl Viceministro ha sottolineato che è "e che la rata "non sarà dovuta. Si tratta di una misura che valeMassima attenzione da parte del Governo al capitolo che"Stanziamo una cifra molto rilevante,in termini di saldo netto da finanziare contenuti nel nuovo decreto", osserva Misiani nel ribadire che la volontà del Governo è anche quella di "Quanto alche verrà inserito nel Dl rilancio, "la soglia Isee dovrebbe essere attorno aiSulche ha trovato nel suo cammino più di qualche ostacolo, chiarisce a Circo Massimo su Radio Capital: "Io credo che ci sia un problema di procedure interne agli istituti di credito.. E' un difetto organizzativo, se fosse una mancanza di volontà sarebbe inaccettabile. Ora siamo in sede di conversione del decreto e stiamo dialogando con tutti per apportare miglioramenti per snellire le procedure.i ma siamo molto"Sulla possibilità di introdurre uno- spiega ancora Misiani - c'è una riflessione aperta in parlamento, credo che dobbiamo trovare punto di equilibrio tra la