DL Rilancio, CNA: bene emendamento per ampliare perimetro attività dei Confidi

(Teleborsa) - CNA ha espressoper l'approvazione, nell'ambito della conversione del decreto Rilancio, di un emendamento volto ad ampliare ildi attività dei"Da sempre al fianco delle imprese, i Confidi, perseguendo una logica die di, hanno una conoscenza diretta del tessuto produttivo e grazie a specifiche competenze e professionalità rappresentano un punto di riferimento nodale per le imprese, soprattutto quelle più piccole, il vero valore aggiunto della nostra economia", ha spiegato lanazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa in una nota.La novità introdotta consentirà ai Confidi vigilati dadi concederesotto qualsiasi forma superando il vincolo della "residualità", "e contribuire così a superare le difficoltà di accesso al credito di artigiani, micro e piccole imprese".L'emendamento, presentato dall'On. Sara Moretto, coglie una sollecitazione più volte rappresentata dalla CNA, per rafforzare le funzioni dei Confidi.