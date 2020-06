DL Rilancio, audizione di Assaeroporti in Commissione Trasporti della Camera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una delegazione di, l'Associazione dei gestori degli scali nazionali, è stata audita oggi dalla IX Commissione della Camera nell'ambito dell'esame del DL Rilancio. Sono intervenuti il vicepresidente Vicario, i Vice Presidenti(Direttore Generale Aeroporto di Milano Bergamo),(Amministratore Delegato Gruppo SAVE, Polo Aeroportuale del Nord Est),(Amministratore Delegato ADR – Aeroporti di Roma) e il Consigliere(Amministratore Delegato SEA – Aeroporti di Milano).Assaeroporti, attraverso le parole del vicepresidente Vicario Fulvio Cavalleri, ha illustrato alla Commissione alcuni dati allarmanti sull'impatto che la crisi in atto sta avendo sugli aeroporti nazionali, evidenziando la totale mancanza di interventi a sostegno di un settore strategico che risulta essere tra i più colpiti dall'emergenza: s. A loro si aggiungono le figure che operano nelle attività e nei servizi legati all'indotto generato dagli aeroporti, per un totale diSecondo le ultime stime effettuate da Assaeroporti, il 2020 rischia di chiudersi con un traffico, a fronte dei 193 milioni di passeggeri registrati nel 2019. Una contrazione, quindi, del 65% del traffico rispetto allo scorso anno che si somma ad un pesante, e a costi incomprimibili che i gestori continuano a sostenere per garantire il servizio ai cittadini.In questo contesto particolarmente complesso, i piccoli aeroporti soffrano tantissimo ed alcuni scali rischiano la chiusura definitiva, con evidenti ricadute negative sui territori circostanti. Nei prossimi mesi tutti gli aeroporti dovranno affrontare una sfida ancora più dura, dovendo sostenere costi ulteriori per le obbligatorie procedure sanitarie con ricavi sicuramente ridotti."Senza adeguati interventi – ha sottolineato Cavalleri - si rischia di compromettere la capacità di investimento delle società di gestione e migliaia di posti di lavoro, non solo del comparto aereo ma anche di quello turistico che è strettamente legato agli scali nazionali visto cheDopo avere auspicato l'allineamento dei protocolli nazionale alle linee guida per garantire la competitività e la sostenibilità del sistema, oltre al già ottenuto superamento al vincolo di distanziamento, Assaeroporti ha ribadito la necessità di adottare una efficace strategia di rilancio del settore aeroportuale, attraverso l'adozione urgente di specifiche misure, tra cuiPer garantire la ripartenza del Paese, occorre un forte intervento a sostegno degli investimenti del comparto aeroportuale: la crisi in atto rischia di compromettere la realizzazione dei piani degli interventi già programmati, pari solo nel 2020 ad oltre 1 miliardo di euro.