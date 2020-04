© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con iltramite il Fondo di garanzia per le PMI,Sono le stime pubblicate in uno studio dell'depositato in commissione Finanze della Camera sul provvedimento ancora in esame.In dettaglio, lo report evidenzia che ". Sulla base di questa quantificazione massima del livello di garanzie richiedibili - aggiunge l'Upb - applicando opportuni coefficienti di rischiosità, si stima una valere sui prossimi anni".Le stime, precisa il report, si riferiscono a "idi prestiti garantiti per l'importo massimo consentito ei soggetti, con l'eccezione di quelli con basso merito di credito".La realtà, sottolinea l'Upb, sarà diversa considerando che "a ricevere i prestiti garantiti per l'importo massimo consentito in considerazione anche del fatto che poi questi prestiti dovranno essere ripagati in sei anni", Inoltre, "le banche concederanno prestiti, sebbene garantiti ampiamente o totalmente dallo Stato,ai soli imprenditori con un adeguato merito di credito".Sul totale, il report evidenzia che, come tra l'altro previsto dal decreto."A fronte di questa possibilità- prosegue l'Upb - le banche, per ridurre il proprio rischio, saranno incentivate a sollecitare tali tipi di operazioni, così come vi potrebbero essere imprese interessate a migliorare la propria situazione debitoria. Tali operazioni determinerebbero un, rileva lo studio.Per l'Upb "possibili indicazioni di massima dei debiti ristrutturabili o per i quali potrebbe essere ampliata o introdotta la copertura da garanzia possono essere tratte dall'esposizione nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che emerge dai bilanci del 2018 delle società di capitale che possono avere accesso al Fondo delle PMI, pari a circa 350 miliardi (di cui 200 a medio termine)".A ciò si aggiunge un altro tassello. Secondo lo studio "il" per le stesse imprese.Alle criticità del provvedimento, sottolinea l'Upb "si aggiungono alcune considerazioni sulla capacità delle imprese di reagire, nel medio termine, allo shock causato dalla pandemia e di sostenere il peso del debito che potrebbero accollarsi nei prossimi mesi".Secondo lo studio "laLe imprese impiegheranno del tempo per ritornare alle condizioni di redditività precedenti la pandemia o migliori. Quelle che avranno la capacità di sopravvivere alla crisi si troveranno conal quale avranno avuto nel frattempo accesso e sarà".Data la situazione, per l'Upb potrebbe non bastare neanche l'introduzione di incentivi alla capitalizzazione allo studio del governo perché "le imprese potrebbero trovare un limite nella possibilità di ricorrere a nuovo capitale di rischio" e "proprio per questa ragione, vi sono discussioni sull', almeno in una prima fase,