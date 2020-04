© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "fino a 25.000 euro garantiti dallo Stato attraverso il Fondo centrale, abbiamo scoperto chedi chi è in regola e di chi, invece, ha evidentemente perso tempo".Lo dichiara in una nota il, a proposito dei finanziamenti introdotti col decreto legge "liquidità" dell'8 aprile 2020."È inammissibile - sottolinea Sileoni - che la clientela se la prenda con chi lavora nelle filiali invece di puntare il dito contro chi ha la responsabilità di queste gravi inadempienze".Il sindacalista afferma che "le procedure e le circolari interne non sono state implementate in tutti gli istituti di credito, nonostante esistano già da anni 'prodotti' di finanziamento sostanzialmente identici e già garantiti dallo stesso fondo: ne consegue che"."Tutto ciò - prosegue la nota - col risultato, gravissimo, checosì come invece sarebbe indispensabile in questa fase drammatica per l'economia italiana oltre che per la sopravvivenza di moltissime piccole attività economiche e imprenditoriali"."Abbiamo avuto rassicurazioni sia dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sia dal presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, che tutto il settore bancario sarebbe stato pronto a partire da lunedì mattina. Mi auguro - conclude Sileoni - che si lavori anche sabato e domenica per risolvere il problema.".