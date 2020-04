Dl Liquidità, Intesa Sanpaolo prima banca a sottoscrivere protocollo con SACE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è laCon questo accordo Intesa Sanpaolo – spiega l'Istituto in una nota – dopo averè operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal, fornendo così il supporto necessario anche alle imprese di grandi dimensioni che al momento non erano coperte da alcuna previsione di sostegno".Per Intesa Sanpaolo si tratta – continua la nota – di "un passaggio necessario per aiutare le filiere produttive e l'indotto costituito da Pmi". Grazie alil Gruppo fa sapere di aver individuato "le soluzioni più adeguate per gestire efficientemente le operazioni con i propri gestori".