Dl liquidità, Bankitalia: trasferimenti diretti a imprese e vincoli anti-crimine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che avranno subito lea causa delnon sarà recuperabile e questo rischia di avere unsulla futura capacità delle aziende di "intraprendere gli investimenti necessari ad accelerare la ripresa economica". Lo ha detto il, in audizione davanti alle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera sul dl liquidità, secondo il quale oltre alla garanzia statale sui prestiti è necessario prevedere ancheo (volti a coprire, in misura da definire, le perdite di fatturato e le spese operative)".Provvedimenti cheer commisurare il sostegno pubblico, per quanto ragionevolmente possibile, all'effettivo danno subito in conseguenza della crisi; saranno tanto più efficaci quanto più si baseranno su meccanismi, ha precisato.legati ai prestiti con garanzia pubblica che il Governo ha inserito nel, "potrebbero anche superare quelli del biennioquando si avvicinarono al 10 per cento", ha riferito Balassone.Rispetto alla rapidità dell'erogazione dei prestiti, tema fondamentale per le imprese, Balassone ha invitato acon rapidità alle imprese che ne hanno bisogno, e quella di, evitando che le garanzie vadano a coprire prestiti a elevatissimo rischio di non essere onorati".Per "attenuare" il problema, è il suggerimento, "si potrebbe fare leva su una maggiore responsabilizzazione del potenziale prenditore, utilizzando" che allo stesso tempo arginerebbeMa qualora si volesse privilegiare "al massimo" la rapidità, "si dovrebbe stabilire esplicitamente che la valutazione del merito di credito è assolta con la sola verifica formale della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto (ed eventualmente anche disapplicando temporaneamente le norme penali rilevanti). Questo intervento ridurrebbe ulteriormente i tempi della fase istruttoria; di contro, potrebbe consentire l'accesso al finanziamento a unInoltre, ad eccezione "dei finanziamenti di importo più modesti", Bankitalia proponeoltre a "prevedere autocertificazioni anche in deroga alle disposizioni del"possibili severe sanzioni penali in caso di falsità", e l'obbligo per la Sace (e per l'Fcg limitatamente alle garanzie di importo più elevato) di "comunicare all'Unità di informazione finanziaria i nominativi dei beneficiari dei prestiti coperti dalle garanzie, in maniera da favorire l'individuazione di eventuali operazioni rilevanti aE' unaquella di trovare un equilibrio tra ie il "rischio di appesantire molto i conti dello Stato e avere effetti non desiderabili", ha sottolineato Bankitalia. La decisione di incrementare ilper affrontare questa fase eccezionale di emergenza, ha precisato Balassone, è unada affrontare con la