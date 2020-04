Dl liquidità, Bankitalia: oltre 10% rischio insolvenze su garanzie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leattivate dai decreti del governo "potrebbero ancheÈ quanto scrivenell'in cui si sottolinea che data "la gravità della crisi e l'incertezza sui tempi e sulla rapidità della ripresa dell'attività economica,Da quiche "seppure distribuiti su più esercizi".Altro tassello è quello relativo alledi cui, avvisa Bankitalia, "e non tutti i debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi saranno immediatamente ripagati al termine dell'emergenza sanitaria".Per questo, via Nazionale auspica che "compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, alla concessione di garanzie si affiancheranno", sottolineando che tali misure "saranno tanto più efficaci quanto più si baseranno suBankitalia chiede inoltre che la decisione del governo di "" (non esplicitamente menzionato dalla disciplina europea)", sia seguita daPer quanto riguarda la richiesta alle banche dei prestiti coperti da garanzie statali, Bankitalia suggerisce unda parte degli imprenditori "per attestare la sussistenza dei requisiti per l'accesso al finanziamento".In audizione alla Camera, l'istituto centrale sottolinea la necessità di trovare untra due opposte esigenze, quella diche ne hanno bisogno, e quella di, evitando che le garanzie vadano a coprire prestiti a elevatissimo rischio di non essere onorati"."Le risorse che il Paese prenderà a prestitovanno concentrate sui soggetti più colpiti, con misure di carattere temporaneo", ha aggiunto il Capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia,, in audizione davanti alle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera.Banca d'Italia ha infine attivato un"per fornire informazioni, rispondere alle richieste, permettere di segnalare problemi attinenti alle relazioni con banche e altri intermediari finanziari nell'utilizzo delle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese".I cittadini interessati, fa sapere Bankitalia, "possono utilizzare il nuovo servizio di(opzione 0). Il servizio è attivo 24 ore su 24; ai segnalanti verrà dato riscontro entro 24 ore lavorative".