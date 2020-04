Dl liquidità al via, prime richieste alle banche: clienti agli sportelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per lee istituti operativi nell'inoltrare le domande nei tempi più rapidi possibili, con unaÈ il quadro dellaper i prestiti alle imprese che ha visto ufficialmente il via su tutto il territorio nazionale.Molti dunque si sonoanche perché spinti da necessità ma spesso - fanno sapere fonti sindacali - anche per unanecessari per inoltrare la richiesta online.Secondo quanto rilevato dallai in base alle informazioni raccolte, nel corso della giornata si sono registrate, con un forteper poi registrare unIn ogni caso, "si sono verificati molti casi di clientela che si è recata nelle filiali senza il prescritto appuntamento.mentre, su tutto il territorio nazionale, si sono verificatifra i clienti - accorsi in agenzia per chiedere liquidità - e il personale bancario", fa sapere Fabi.Già in mattinataper i prestiti garantiti dallo Stato in modo da monitorare l'effettiva applicazione delle norme.In particolare, il presidentesi era rivolto agli utenti dai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, chiedendo di non recarsi in banca di persona. ", aveva dichiarato Patuelli, ricordando che non "c'è una graduatoria di chi arriva".Fabi ha poi fatto il punto sulle, calcolando che "l", evidenziando però che "alcuni istituti di credito non rispettino a pieno le procedure semplificate".I primi dati forniti dai singoli istituti sembrano concordare con il quadro generale. "Ad oggi risultano pervenuterelative a prestiti fino a 25 mila euro garantiti dallo Stato. Al momento", fa sapereper undi euro. L'istituto, che sta controllando la regolarità formale delle richieste e sta istruendo le pratiche di fido, prevede di poter erogare i primi finanziamenti già domani.