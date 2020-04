Dl Liquidità, ABI: incontro con Mise e rappresentanti MCC e Confidi

(Teleborsa) - Abi ha partecipato ad una riunione promossa dal Ministero dello Sviluppo economico insieme con i rappresentanti del MCC e dei Confidi per contribuire a individuare le modalità operative più tempestive e semplificate per dare attuazione ai provvedimenti addottati dal Governo con il Dl Liquidità anche attraverso una azione coordinata nel metodo e nei tempi di tutti i soggetti coinvolti.



"Abi – fa sapere l'Associazione in una nota – ha tempestivamente informato tutti gli associati con apposita circolare delle misure adottate dal Governo e attraverso la partecipazione assidua ai gruppi di lavoro già avviati con le istituzioni fornisce il proprio costante contributo per semplificare, dare informazioni e fare formazione sugli articolati strumenti approntati per dare liquidità a imprese e famiglie".





