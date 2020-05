(Teleborsa) - Al 4 di maggio, sono complessivamente 82.159 (con un aumento di 9.500 rispetto al giorno precedente) le domande di garanzia pervenute al Fondo garanzia Pmi. Un numero che, secondo i dati pubblicati sul sito del Mediocredito Centrale, corrisponde a quasi 5,2 miliardi di finanziamenti. È quanto segnala l'Abi in una nota.



Nel dettaglio le domande di garanzia per i finanziamenti fino a 25mila euro sono 61.130, corrispondenti a 1 miliardo e 296 milioni di finanziamenti.



In particolare l'Abi rileva "la forte crescita in un solo giorno di quasi 9 mila domande fino a 25mila euro".





