Dl Imprese, Consob detta nuovi obblighi comunicazione per 104 società

(Teleborsa) - Laè intervenuta immediatamente per rendere effettiva la tutela rafforzata del Golden Power, conche prevedono unper lai comunicazione dellein alcune società italiane quotate in Borsa, ma anche lain caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate, come previsto dalla cosiddetta. La'autorità di vigilanza si è avvalsa con ciò dei poteri introdotti dall'articolo 17 del Dl Imprese dell'8 aprile 2020.Entrambi i provvedimenti(salvo revoca anticipata) a partireprossimo a, individuate secondo il criterio della diffusione dell'azionariato.dal perimetro di applicazione le, cioè quelle in cui sia presente nell'azionariato unIn particolare, per quanto concerne lela Consob haall'Autorità, da parte degli investitori, portandole dal 3%e dal 5%. Contestualmente viene abrogata la precedente delibera che introduceva un obbligo analogo per 48 società quotate, individuate in base all'elevato valore di mercato ed alla diffusione dell'azionariato. Per effetto del "decreto imprese" - che riconosce, invece, come unico criterio la "diffusione dell'azionariato", lasciando decadere quello dell'"elevato valore di mercato" - l'ambito di applicazione del nuovo obbligo risulta, quindi, ampliato.Per quanto concerne, invece, la", cioè l'obbligo in capo agli investitori di rendere noti, al superamento di una determinata soglia, i propri obiettivi di investimento per il periodo relativo ai successivi sei mesi, la Consob si è avvalsa della facoltà prevista dal "decreto imprese" diindividuate. Restano ferme le ulteriori soglie del 10%, 20% e 25%.