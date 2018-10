Dl Fisco, nessun taglio per le pensioni di guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -I titolari degli assegni non subiranno alcuna decurtazione. La precisazione arriva dalche sottolinea: "Quanto riportato da alcuni organi di stampa è privo di fondamento". La puntualizzazione si è resa necessaria dopo che alcuni rumors de La Stampa avevano ipotizzato che nel decreto fiscale fosse contenuto un, dal 1955, eroga circa 500 euro mensili ai perseguitati politici e agli ebrei nati prima del 1945.Il decreto fiscale - spiega il- ha semplicemente operato un allineamento dello stanziamento in bilancio alla effettiva erogazione delle risorse in base ai diritti soggettivi degli interessati. Ma non sono state introdotte misure che limitano il beneficio o i requisiti di accesso.