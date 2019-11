Dl fisco, modifiche su carcere per evasori

(Teleborsa) - Modifiche al dl fisco per il carcere agli evasori. Secondo diverse fonti di maggioranza, i relatori starebbero lavorando su un emendamento all'articolo 39 che inasprisce pene per il carcere agli evasori e la confisca.



Secondo le fonti, non ci sarebbero chiusure a miglioramenti ma non cambierà nella sostanza la norma e non si modificherà l'inasprimento del carcere per la dichiarazione fraudolenta: si andrebbe dunque a toccare le soglie di punibilità per il mancato versamento Iva e la dichiarazione infedele che farebbero scattare le pene. © RIPRODUZIONE RISERVATA