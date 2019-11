Dl Fisco, Ance: norma su ritenute da ritirare immediatamente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Vache prevede che il versamento dellevenga effettuato direttamente dal committente. Si tratta di una norma iniqua che rischia di avere conseguenze devastanti su imprese e Pubblica amministrazione". Lo ha, per voce del, con delega alla fiscalità, ascoltata inL'Associazione nazionale costruttori edili stima, infatti, che. Un impatto enorme, per un sistema produttivo già stremato dallo split payment (), dai ritardati pagamenti della Pa (8 miliardi di arretrati), che unito all'impossibilità di compensare i contributi assistenziali e previdenziali con i crediti fiscali, sempre prevista all'art.4, mina la sopravvivenza delle imprese.L', come annunciato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'Assemblea dell'Associazione dello scorso 30 ottobre, per risolvere il gravissimo problema.Forte anche l'allarme sul tema degli indici di crisi delle imprese in vista della definizione delle nuove procedure di allerta. Occorre, rinviando l'entrata in vigore dei nuovi indici, che devono tenere conto delle specificità delle aziende di costruzione, per le quali l'eventuale squilibrio patrimoniale va valutato su più anni, rinviando anche il termine per la nomina degli organi di controllo e dei conseguenti adeguamenti statutari.