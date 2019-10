Dl Fisco, 6,5 miliardi di maggior gettito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pubblicato iilcollegato alla, che secondo le stime del Governo porterà in dote un tesoretto diAlcune misure scatteranno solo nelcome la limitazione del contante dache si applicherà dalArriva laalla detrazioni fiscali per i redditi sopra i 120 mila euro edel secondo acconto della dichiarazione dei redditi per le partite, gli indici che hanno preso il posto degli studi di settore. Suldel decreto prendono posto anche il rifinanziamento dche vuole accompagnare l'ultimo tratto della cessione della compagnia e anche le attese regole sui seggiolini antiabbandono.che dava accesso ai fondi della Cooperazione allo Sviluppo anche alle- "I 30 milioni di euro per sostenere i processi di fusione dei comuni per l'anno 2019 sono finalmente disponibili. A stabilirlo èattraverso il quale si coprono finanziariamente gli impegni adottati con tutti i comuni italiani che si sono fusi". Lo afferma il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.