(Teleborsa) -per chi, scegliendo di aderire alla pace fiscale, fornisce atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero. Lo prevede l'ultima bozza del decreto fiscale successiva al via libera del Consiglio dei Ministri di lunedì 15 ottobre. La norma mira a punire i "furbetti" che con la dichiarazione integrativa mirano a sanare proventi illeciti.I contribuenti potranno "correggere errori od omissioni" presentando una apposita "dichiarazione integrativa speciale" fino al "31 maggio 2019". Nel testo per questo condono è confermatoe la. Si pagheràPer chi si avvale dell'integrazione o emersione consentita dalla "pace fiscale". I tre reati elencati non sono punibili anche nel caso di riciclaggio o impiego di proventi illeciti (fino al 30 settembre 2019). Le norme su prevenzione antiriciclaggio e terrorismo rimangono invece applicabili per gli altri casi. E' allo studio la possibilità di escludere la punibilità della dichiarazione fraudolenta.Il testo di 26 articoli che, oltre alle misure per la "pace fiscale" e a quelle in materia di fatturazione elettronica e lotteria degli scontrini, contiene anche alcuni rifinanziamenti per il 2018,, ai. Nel testo compare anche una "sanatoria" per le società sportive dilettantistiche che però sarebbe ancora oggetto di discussione.