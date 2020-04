Dl Cura Italia, Patuanelli emana direttiva sui 400 milioni di euro per Contratti di Sviluppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha emanato una direttiva con la quale stabilisce che ivengano destinati alfunzionali a fronteggiare l'Queste risorse – fa sapere il Mise in una nota – si aggiungono aiper un ammontare complessivo diPer fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, la direttiva del ministro Patuanelli autorizzaa dare priorità alla valutazione delle domande riguardanti gli investimenti per la produzione di dispositivi sanitari e materiale biomedicale, funzionali anche a supportare la ripresa economica e sociale del nostro Paese.Nel dettagliosono destinati alle nuove domande relative allocon particolare riferimento a quelle connesse al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie;per le nuove domande relative allo, alla tutela ambientale o con rilevante impatto ambientale attinenti alla trasformazione tecnologica di prodotti e processi produttivi in ottica di sostenibilità ambientale e di economia circolare; e, infine,per le