(Teleborsa) - Uscendo dall'impasse che aveva bloccato l'iter parlamentare del decreto Crescita con lo scontro Lega- Movimento 5 stelle, l'emendamento cosiddettoLa mediazione raggiunta sul Salva Roma prevede che. Ma, contestualmente, si prevede anche lComeè, infatti, riconosciutoIl fondo è annualmente ripartito con decreto della Conferenza Stato città e autonomie locali,in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito. Possono farne richiesta i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o il dissesto finanziario, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla Corte dei Conti. Inoltre iin dissesto finanziario che hanno deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale potranno ridurre del 5 per cento "gli importi dei contratti in essere", nonché di quelli relativi a procedure già affidate, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi.Oltre a Roma,che beneficerà di un contributo in conto capitale di 1Pur salutando positivamente il provvedimento la, ha annunciato una nuova proposta di modifica volta ad a "estendere l'intervento dello Stato a tutti i Comuni in difficoltà e non sono a quelli che abbiano rimodulato i piani di rientro".Oltre al Salva Comuni, diverse leTra le principali vi sono: unni (con l'esonero totale dei contributi in caso di assunzione di uno studente dell'istituto) a chi finanzia laboratori per almeno 10mila euro nelle scuole superiori; unache amplia la platea dei beneficiari del Fondo "vittime dei mancati pagament";una