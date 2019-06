Dl Crescita, arriva il via libera del Senato

(Teleborsa) - E' stata approvata la fiducia al Dl crescita in Senato. Palazzo Madama ha approvata la fiducia posta dal Governo sul decreto con 158 si, 104 contrari e 15 astenuti.



Fra le principali novità di questo decreto, arriva il tanto atteso si in vista della scadenza di sabato 29 giugno.



Il premier Giuseppe Conte ha commentato il via libera sul suo profilo Twitter, affermando che "l'approvazione del decreto crescita è il segnale di un Paese che fa sistema e rilancia l'economia. Agevolazioni fiscali per le imprese, promozione degli investimenti privati, tutela del made in Italy: il governo è con i cittadini per continuare a crescere. Insieme"



