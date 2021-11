Dl Concorrenza, il testo atteso in Consiglio dei Ministri: si lavora sul "catasto" delle spiagge

(Teleborsa) - È atteso in Consiglio dei Ministri il dl Concorrenza dopo la cabina di regia voluta dal presidente del Consiglio Mario Draghi per condividere con i partiti le scelte per alleggerire i vincoli e spingere le attività economiche. Secondo quanto ha riportato sarebbero state escluse dalla misure le liberalizzazioni delle spiagge e quelle per gli ambulanti. Il testo al momento prevede 34 articoli ma sarà rivisto e corretto fino all'ultimo perché diverse sarebbero ancora questioni aperte, a partire dall'idea di una delega per rivedere le regole per taxi e Ncc.

L'ultimo tentativo di portare il provvedimento in Consiglio c'era stato la settimana scorsa con la manovra, ma la mancanza di un testo e il poco tempo a disposizione avevano costretto il governo a soprassedere. Anche in cabina di regia si sarebbe registrata qualche lamentela per l'assenza di un testo distribuito prima della riunione, per dare modo a tutti di valutare nel dettaglio gli interventi. È arrivata in ogni modo l'intesa di massima e l'ok ad andare in Consiglio dei ministri con una delle riforme chiave del PNRR, che il governo si era impegnato a presentare già in estate.

Quanto al tema delle concessioni balneari il Governo ha deciso di prendere tempo: come con il catasto è stata prevista una mappatura dello stato dell'arte, una sorta di "operazione trasparenza" per avere intanto un quadro chiaro di chi le detiene, da quanto tempo e quanto paga che possa fare da base a eventuali futuri interventi sui meccanismi della messa a gara. Anche sulla questione delle concessioni idroelettriche, che sollevava dubbi in particolare nella Lega (e nei governatori del Nord) il punto di caduta sarebbe una spinta alle Regioni ad accelerare le gare insieme a un rafforzamento dei poteri sostitutivi dello Stato, che interverrebbe però solo quando le Regioni sono in ritardo.

Novità anche sul fronte della sanità: con il ddl dovrebbe infatti arrivare un pacchetto di misure sui farmaci per migliorare la distribuzione e accelerare l'immissione in commercio di nuovi medicinali, ma anche nuove norme per le nomine dei dirigenti medici, rivedendo i poteri dei direttori generali. Per contrastare il persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli, fraudolente e irregolari le compagnie telefoniche dovranno acquisire la prova del previo consenso del cliente prima di addebitare costi di servizi in abbonamento offerti da terzi. La norma prevede inoltre il divieto di attivare senza il consenso espresso e documentato dell'utente servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quelli per contenuti digitali forniti con SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione.