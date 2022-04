Dl bollette, ok in Commissione alla nuova stretta su condizionatori e termosifoni della PA

(Teleborsa) - Dal primo maggio 2022 al 31 marzo 2023, la media ponderata della temperatura degli edifici pubblici non dovrà superare i 19 gradi centigradi più 2 gradi di tolleranza e non dovrà essere minore dei 27 gradi meno due gradi di tolleranza. La stretta su termosifoni e condizionatori della PA è contenuta in un emendamento al dl bollette approvato dalle commissioni Ambiente e Attività produttive delle Camera.

Un secondo emendamento ha invece istituito il 16 febbraio come giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibile "al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili". Il coordinamento delle iniziative, senza maggiori o nuovi oneri a carico dello Stato, spetterà al ministero della Transizione ecologica con il coordinamento degli altri ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Nuovi mansioni anche per l'Arera. L'autorità di regolazione energia, reti e ambiente dovrà infatti preparare relazioni sull'effettivo utilizzo delle risorse per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi di elettricità e gas. La rendicontazione, secondo l'emendamento in cui è contenuto la nuova responsabilità in capo all'Autorità, dovrà essere trasmessa entro il 16 maggio al ministero dell'Economia, al ministero della Transizione ecologica e alle commissioni parlamentari competenti.

Ulteriori rendicontazioni saranno necessarie dal primo giugno, entro 30 giorni dall'entrata in vigore di nuove misure taglia bollette, ed entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare dovranno essere evidenziate le disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Un'eventuale minore spesa nei primi due trimestri 2022 libererebbe risorse da utilizzare per nuovi aiuti, come ha anticipato ieri il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo al question time.

(Foto: © Alexander Raths | 123RF)