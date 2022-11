Dl Aiuti quater, le misure dal tetto al contante a 5mila euro al Superbonus al 90% (con condizioni)

Approda oggi in Consiglio dei ministri il decreto Aiuti Quater da 9,1 miliardi di euro chiamato a prorogare fino a fine dicembre una serie di misure contro il caro-energia avviate dal governo Draghi. Nel dl anche altri interventi i cui effetti si esplicheranno nel 2023. Sarà approvato invece già domani il nuovo decreto aiuti per tutelare famiglie e imprese dal caro-energia fino a fine anno.

Bollette, dal governo Meloni misure per 9 miliardi: si lavora sulla rateizzazione

Tetto al contante a 5mila euro

Sale da 1.000 a 5.000 euro il tetto all'uso del contante. È quanto è scritto, nero su bianco, nella bozza del dl aiuti quater visionato dall'Adnkronos. La norma è contenuta nell'articolo 6 del decreto, dove sono previste 'Misure urgenti in materia di mezzi di pagamentò, e dove si interviene sul decreto legislativo 21 novembre 2007, prevedendo che le «Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «5.000 euro».

Bollette a rate per le imprese

Arriva la possibilità per le imprese di chiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas. Lo prevede una misura inserita in una bozza del decreto aiuti quater atteso oggi in cdm. La misura è destinata alle «imprese residenti in Italia» e concede la possibilità di rateizzare gli importi «eccedenti l'importo medio contabilizzato» nell'intero 2021 per i consumi effettuati dal «primo ottobre 2022 al 31 marzo 2023» e fatturati entro il «31 dicembre 2023». La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive. È prevista la possibilità di ottenere la garanzia di Sace.

Superbonus al 90% con condizioni

In arrivo la modifica del superbonus al 110%, con la detrazione che al 90% e legata ad una serie di condizioni. «Per gli interventi a partire dal 1 gennaio 2023 su unità immobiliari delle persone fisiche la detrazione spetta nelle misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023». L'agevolazione viene confermata anche per gli immobili unifamiliari. La condizione posta è che «l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore ai 15mila euro».

Superbonus al 110% per villette fine a marzo

Allungare di tre mesi la finestra temporale all'interno della quale si applica il Superbonus 110% per le villette: è una delle misure in corso di valutazione previste dalla bozza del dl Aiuti quater, atteso in Consiglio dei ministri oggi. Il testo modificherebbe infatti il termine, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, entro cui spetta la detrazione, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Norma “sblocca trivelle”

C'è anche la cosiddetta norma “sblocca trivelle”. «Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale», si legge nell'articolo 4, al comma 3, «è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi».

Premi aziendali non tassati a 3mila euro

I premi aziendali esclusi dalla tassazione salgono a 3.000 euro, rispetto ai 600 euro attualmente previsti dalla normativa. La misura è contenuta nelle bozza del decreto. I fringe benefit per i lavoratori dipendenti non concorrono a formare il reddito per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite.

Bonus fino a 50 euro per registratori di cassa telematici

Arriva il bonus fino a 50 euro per l'acquisto di registratori di cassa telematici. «Ai soggetti passivi Iva obbligati alla memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri» è concesso un contributo per l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica «complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l'anno 2023».

Ipotesi bonus autotrasporto solo a imprese italiane

Restringere la platea del bonus per il settore dell'autotrasporto previsto dal decreto aiuti ter per le imprese colpite dal caro carburante alle «sole imprese che hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia». È quanto prevede la bozza di un emendamento della maggioranza che potrebbe essere presentato al provvedimento e che è in discussione al Comitato dei Nove riunito mentre l'Aula della Camera è sospesa.