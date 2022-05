Dl Aiuti, Giorgetti: dal 2 giugno attivo portale per imprenditori

Lunedì 23 Maggio 2022, 10:15







(Teleborsa) - "Dal 2 giugno sarà attivo il portale incentivi.gov cui potranno accedere tutti gli imprenditori e aspiranti tali. Chi ha un'idea mette dentro chi è, cosa fa e cosa vorrebbe fare e poi un con un click gli usciranno le risposte con 3, 4, 5 misure con le quali il governo può aiutarlo a coronare questo suo sogno". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un'intervista a Il Piccolo ed il Messaggero Veneto sugli interventi anticrisi del Governo.



"Abbiamo approvato il decreto Aiuti che prevede ulteriori sostegni anche per le imprese. Ma si tratta di misure eccezionali per tempi eccezionali. In generale, sono dell'opinione che qualsiasi incentivo deve arrivare dopo un'idea, a sostegno di un progetto, per essere efficace. Non esiste un incentivo che riesca a creare un imprenditore: stiamo lavorando per far crescere la cultura dell'impresa, per trasmettere il valore che essere imprenditori è bello e serve al Paese - ha concluso Giorgetti -. Ma dato che sono una persona molto pragmatica e concreta, ho cercato di fare ordine nella giungla di incentivi esistenti".