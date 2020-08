Dl agosto, settore fieristico: servono misure specifiche e un fondo da 400 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È indispensabile un'azione specifica per sostenere e far recuperare l'equilibrio economico-finanziario alle aziende fieristiche italiane. È la richiesta lanciata dal, Presidente, e, Presidente, all'incontro di ieri alla Farnesina con il Sottosegretario Manlio Di Stefano."Prendiamo atto degli sforzi fatti finora dal Governo – tra cui i crediti di imposta e i finanziamenti Simest per gli espositori e gli interventi ICE per il Made in Italy del patto per l'export – ma ora è indispensabile un'azione specifica per sostenere e far recuperare l'equilibrio economico-finanziario alle aziende fieristiche italiane. Da tempo chiediamo un fondo strutturale per ridurre i danni sopportati per lo spostamento o l'annullamento delle manifestazioni nel corso del 2020. Per questo, apprezziamo la proposta normativa elaborata dal Ministero degli Affari Esteri per il prossimo DL 'che prevede l'integrazione del Fondo Rotativo 394/81 di Simest con una nuova sezione dedicata al consolidamento e finanziamento agevolato degli enti fiera.. Un supporto fondamentale per far fronte anche alla concorrenza internazionale che, oltre ad aver già ripreso l'attività, beneficia del sostegno dei rispettivi Governi", hanno commentato i Presidente delle due Associazioni."Come AEFI e CFI, abbiamo chiesto l'incontro per sollecitare l'intervento urgente di cui il settore ha bisogno per non soccombere dopo la pandemia die continuare a svolgere il proprio ruolo strategico per l'economia nazionale e il business delle imprese – ha commentato Danese – Al Ministro abbiamo chiesto anche una data certa per la ripartenza del settore fieristico nazionale, che non può essere oltre il 1° settembre"."Per quanto riguarda la data per la ripartenza, facciamo appello anche al Ministro Speranza affinché possa essere inserita nel Dpcm di prossima pubblicazione – ha aggiunto Goldoni – e confidiamo comunque che possa essere sancita al 1° settembre. Fra l'altro abbiamo chiesto che il Governo valuti, attraverso l'ICE, come gestire al meglio l'incoming di buyer con collegamenti aerei attivi e la possibilità di poter supportare direttamente iniziative orientate al miglioramento della presentazione dei prodotti delai buyer internazionali, anche attraverso accordi di programma pluriennali".