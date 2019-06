Divorzio tra Banco Santander e Allianz, chiusa joint venture in Spagna

(Teleborsa) - La compagnia assicurativa tedesca Allianz venderà la quota del 60% detenuta nella joint venture Allianz Popular a Banco Santander che l'istituto spagnolo pagherà 936,5 milioni di euro. Termina così l'accordo relativo alla distribuzione esclusiva di alcuni prodotti assicurativi in Spagna, attraverso la rete Banco Popular.



Nel 2011, Allianz e Banco Popular avevano stretto un'alleanza esclusiva per distribuire prodotti assicurativi e bancari tramite la joint venture Allianz Popular.



La conclusione dell'accordo è prevista per il primo trimestre del 2020 ed è soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA