Divieto prodotti di plastica monouso, ok dell'Europarlamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Conla plenaria del Parlamento Europeo ha approvato, questo pomeriggio al'accordo politico che era stato raggiunto il 19 dicembre scorso fra i suoi negoziatori e il Consiglio Ue su una direttiva che mira a ridurre drasticamente l'inquinamento marino, vietando o sottoponendo ad altre restrizioni, a partire dal 2021, idi plastica monouso che rappresentano da soli il 70% dei rifiuti in mare:prodotti chedovranno essere fabbricati esclusivamente con materiali sostenibili. In più, i contenitori per bevande in plastica monouso saranno ammessi solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore.Secondo la Commissione europea, oltreA causa della sua lenta decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli oceani e sulle spiagge dell'Ue e del mondo. I residui di plastica sono ingeriti dalle specie marine (come tartarughe marine, foche, balene e uccelli, ma anche dai pesci e dai crostacei) e sono quindi presenti nellaLa direttiva fissa anche un obiettivo di raccolta del(invece del 2025 originariamente proposto dalla Commissione europea, nel maggio 2018), ad esempio mediante l'introduzione di sistemi di cauzione-deposito, come quelli già esistenti per alcuneEntro il 2025, inoltre, grazie agli emendamenti aggiunti dall'Europarlamento, il 25% delle bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati, quota che salirà al 30% entro il 2030. Il divieto di commercializzazione riguarderà anche gli o(che all'eposizione all'aria si riducono in piccoli frammenti ma restano poi comunque a lungo nell'ambiente) e alcuni contenitori di alimenti in polistirene espanso.La direttiva contiene infine disposizioni separate per quanto riguarda gli attrezzi dache rappresentano ilVerranno introdotti negli Stati membri dei regimi di responsabilità del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, con obiettivi nazionali minimi di raccolta differenziata per il riciclaggio.- In Italia un cittadino su quattro (27%) ha evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate mentre ben il 68% ritiene addirittura che sarebbe opportuno pagare unLo rivela un'analisi Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro, diffusa proprio in occasione dell'approvazione in via definitiva della nuova direttiva UE. Si tratta, sottolinea Coldiretti, di un comportamento virtuoso spinto da una crescente attenzione alla