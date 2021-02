© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il 2020 verrà ricordato per lae per i suoi pesanti impatti sull'economia e sulla finanza, che hanno portato inevitabilmente ad un, anche per le sollecitazioni delle autorità monetarie e di vigilanza, che ad esempio hanno imposto alle banche di non dar corso alla distribuzione dei dividendi in via cautelativa.Le dimensioni di questo taglio, a livello globale, sono sintetizzate dall'ultima edizione del, da cui emerge che la pandemia ha, anche se la flessione è stata meno grave di quanto si temesse. Complessivamente le distribuzioni sono diminuitedi dollari, pari a un calo sottostante del 10,5%, ma il quarto trimestre si è rivelato migliore del previsto. Un'azienda su otto ha annullato del tutto la cedola e una su cinque ha ridotto il dividendo, ma due terzi hanno aumentato o mantenuto stabili i dividendi.A livello geografico, ini dividendi hanno evidenziato un'ottima tenuta, raggiungendo un nuovo record. I tagli ai dividendi sono stati più pronunciati nel, ine inI settorie dei beni voluttuari sono stati i, mentre quelli tradizionalmente difensivi, come le vendite al dettaglio di prodotti alimentari, i prodotti personali e quelli farmaceutici, sono stati meno impattatiPer il 2021, lodi Janus Henderson prevede unad un totale didi dollari, ossia un incremento sottostante del 2%, ed include un primo trimestre 2021 un po' fiacco, in cui le distribuzioni continueranno a diminuire. Loinvece vede dividendi insu base complessiva, con una flessione sottostante del 3%."In, nel 2020, i dividendi hanno subito un, in linea con altri Paesi Europei, con circa la metà delle società che hanno tagliato o sospeso l'erogazione della cedola, principalmente nel settore bancario a causa del divieto imposto dalle autorità di vigilanza", ha spiegato, Country Head per l'Italia di Janus Henderson. Quello bancario - ha aggiunto - non è stato l'unico settore penalizzato ed è stato accompagnato dal settore delle infrastrutture per i trasporti ed il comparto petrolifero."Leper il 2021 rimangono, data la pandemia in corso - sottolinea Pons - ma stiamo intravedendo i primi segnali positivi a partire dall'andamento dello. Dal mese di aprile dovremmo assistere ad unai, complice un atteso miglioramento dell'economia globale in concomitanza con il proseguire dei programmi die con l'allentamento delle restrizioni. Per i prossimi mesi ci attendiamo una progressiva crescita trainata dal nuovo corso di, destinato ad avere ripercussioni positive anche al di là dei confini americani, e dal, che vede l'Italia come principale Paese beneficiario delle risorse insieme alla Spagna".