Dividend Day, 9 big a Piazza Affari staccano la cedola

(Teleborsa) - La giornata odierna di Borsa, lunedì 18 maggio, sarà influenzata dallo stacco del dividendo da parte di numerose società quotate sul FTSE MIB.



L'impatto sul principale paniere peserà per lo 0,86%.



Nove le big interessate che distribuiranno i dividendi: A2A (0,0775 euro), Azimut (1 euro), Buzzi Unicem (0,15 euro per le azioni ordinarie e 0,174 euro per risparmio). Inoltre Eni (0,86 euro), Assicurazioni Generali (0,96 euro), Italgas (0,256 euro), Prysmian (0,25 euro), Recordati (0,48 euro) e Saipem (0,01 euro per azione).









