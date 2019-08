Distensione su dazi sostiene l'Asia. Tokyo chiude in rialzo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono una seduta positiva, in scia al recupero messo a segno da Wall Street, dopo l'apertura al riavvio dei negoziati USA-Cina.



A Tokyo, l'indice Nikkei chiude con un forte rialzo dell'1% a 20.466 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,60% a 964 punti. In attivo Seul che termina con un +0,23%.



Positive anche le borse cinesi, con Shanghai che recupera l'1,3% e Shenzhen l'1,7%. Sale Taiwan che conclude con un vantaggio dello 0,32%.



A due velocità le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che viaggia in rosso (-0,19%) assieme a Kuala Lumpur (-0,24%) e Bangkok (-0,30%), mentre evidenziano segni più Jakarta (+0,74%) e Singapore (+0,06%).



Ben impostate Mumbay (+0,46%) e Sydney (+0,48%). © RIPRODUZIONE RISERVATA