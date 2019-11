Dissesto idrogeologico, Corte Conti: scarso uso risorse e inefficacia misure adottate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "per il Fondo progettazione contro ile inefficacia dellesinora adottate, di natura". E' quanto emerge dalla relazione sul 'Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (2016-2018) approvata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato dellache ha preso in esame le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo, la governance e le responsabilità dei soggetti attuatori e l'efficacia delle misure emanate.Le, a partire dal 2017, rappresentano, negli anni oggetto dell'indagine,le complessivo (100 milioni di euro) in dotazione al Fondo.: l'inadeguatezza delle procedure e la debolezza delle strutture attuative; l'assenza di adeguati controlli e monitoraggi; la mancata interoperabilità informativa tra Stato e Regioni; la necessità di revisione dei progetti approvati e/o delle procedure di gara ancora non espletate; la frammentazione e disomogeneità delle fonti dei dati sul dissesto.E', inoltre, emersa ladelle amministrazioni nazionali e locali di, con il conseguente ripetuto ricorso alle gestioni commissariali.La Cortedi gestione del Fondo, assicurando in tempi rapidi la revisione dell'attuale sistema e che il nuovo quadro normativo e regolamentare, di recente introdotto, garantisca l'unitarietà dei livelli di governo coinvolti, la semplificazione delle procedure di utilizzo delle risorse nonché il potenziamento del monitoraggio e del controllo sugli interventi.