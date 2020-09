Disoccupazione, via libera Consiglio UE a fondi Sure: quanto spetta all'Italia?

(Teleborsa) - Semaforo verde del Consiglio al sostegno finanziario di 87,4 miliardi di euro a favore di 16 Stati membri in forma di prestiti dell'UE concessi nel quadro di SURE, lo strumento temporaneo anti-disoccupazione.



All'Italia - che ottiene il contributo più alto - andranno 27,4 miliardi di euro.



"Il sostegno aiuterà gli Stati membri a finanziare il drastico aumento della spesa pubblica registrato a partire dal 1 febbraio 2020 a causa del ricorso a regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, anche per i lavoratori autonomi, e a determinate misure di carattere sanitario in risposta alla pandemia", scrive il Consiglio nella sua decisione.



Subito dopo il nostro Paese, seguono Spagna (21,3 miliardi) e Polonia (11,2 miliardi).