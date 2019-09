Usa, creati 130mila posti di lavoro: disoccupazione ferma al 3,7%

L'economia americana ha creato in agosto 130.000 posti di lavoro, sotto le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 3,7%. Gli analisti per il agosto si attendevano la creazione di 150.000 posti di lavoro.



Nell'annunciare i dati del mese di agosto sono stati rivisti al ribasso quelli di giugno e luglio. In giugno sono stati creati 178.000 posti di lavoro, ovvero 15.000 in meno rispetto ai 193.000 inizialmente stimati. In luglio sono stati creati 159.000 posti, 5.000 in meno rispetto alle stima iniziale.



Il mese scorso i salari sono saliti del 3,2%, invariato rispetto a luglio. Il settore privato ha creato in agosto 96.000 posti di lavoro, ai minimi da tre mesi.



