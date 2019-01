Disoccupazione ancora in calo. Occupati al top da 10 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ai livelli pre crisi, anche se tornano ad aumentare i contratti "a termine". E' questa la fotografia scattata dallnell'ultimo rapporto sul mercato del lavoro italiano.A dicembre, la stima deglirisulta in lieve crescita rispetto a novembre, con uned un tasso di(+0,1 punti percentuali) sui livelli pre crisi., pari a +202 mila unità. L'espansione interessa entrambe le componenti di genere, i lavoratori a termine (+257 mila) e gli indipendenti (+34 mila), mentre continua il calo dei dipendenti permanenti (-88 mila). Nei dodici mesi, la crescita degli occupati si accompagna al calo dei disoccupati (-4,8%, pari a -137 mila unità) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,5%, -197 mila).- Contrariamente ai due mesi precedenti, il leggero incremento dell'occupazione è di nuovo dovuto ad una crescita dei dipendenti a termine più ampia della flessione dei permanenti, a cui si aggiunge una lieve ripresa degli autonomi. L'andamento degli occupati, infatti, è sintesi di undei(+47 mila) e degli(+11 mila), mentre(-35 mila). Nel confronto per genere cresce l'occupazione femminile e cala quella maschile.- Si riduce la disoccupazione, con unche si attesta(-0,2 punti percentuali), mentresale leggermente(+0,1 punti). Il secondo mese consecutivo di diminuzione dei disoccupati non è tuttavia sufficiente ad evitare un aumento della disoccupazione nella media del quarto trimestre. A dicembre, le(-1,6%). La diminuzione si concentra prevalentemente tra gli uomini e le persone maggiori di 35 anni.- La stima deglitra i 15 e i 64 anni a dicembre è in lieve calo. La diminuzione piuttosto contenuta dell'inattività registrata a dicembre non consente di tornare ai minimi storici toccati ad aprile e giugno 2018.La diminuzione si concentra tra le donne ed è distribuita tra tutte le classi di età ad esclusione dei 25-34enni che registrano un aumento di 28 mila. Il tasso di inattività resta stabile al 34,3%.