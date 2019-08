(Teleborsa) - Walt Disney ha ceduto ad un gruppo di investitori guidato da Amazon, Sinclair Broadcast Group e Yankee Global Enterprise, l'80% di Yes Network, uno dei maggiori canali sportivi di New York.



L'accordo valuta il network, che trasmette le partite dei New York Yankees e dei Brooklyn Nets, 3,47 miliardi di dollari.





