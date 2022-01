Discovery, il titolo vola a Wall Street dopo upgrade BofA

(Teleborsa) - Balzo a Wall Street per Discovery, azienda statunitense attiva nel mondo televisivo e dello streaming, dopo che Bank of America ha alzato il rating del titolo a "Buy" da "Neutral". La banca USA ritiene che la situazione rischio-rendimento sia diventata "estremamente favorevole" e l'imminente fusione con WarnerMedia potrebbe rendere la nuova realtà "una potenza globale dei media". Il target price è stato portato a 45 dollari per azione, con gli analisti che hanno osservato che che le società combinate hanno "attività altamente complementari", con WarnerMedia che ha "i migliori studi cinematografici e televisivi della categoria", mentre Discovery ha "notevole forza" in marchi di lifestyle, reality-TV e unscripted".

Bank of America ha affermato che esiste il potenziale per sinergie di entrate e costi quando Discovery e WarnerMedia si fonderanno, ed è probabile che i 3 miliardi di dollari di sinergie sui costi menzionati da Discovery siano "altamente realizzabili, se non conservativi". La fusione fornisce anche all'entità risultante "una capacità finanziaria sufficiente per investire in contenuti a livello globale", viene sottolineato.

Ottima la performance di Discovery, che si attesta a 36,57 con un aumento del 17,85%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 38,26 e successiva a 43,06. Supporto a 33,46.