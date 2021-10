Discoteche, Fiepet-Confersecenti: riapertura passo avanti

1 Minuto di Lettura

Venerdì 8 Ottobre 2021, 15:45







(Teleborsa) - "La riapertura decisa dal Governo è un passo in avanti". Lo ha detto Filippo Grassi, responsabile nazionale del comparto intrattenimento-discoteche di Fiepet Confesercenti, in un'intervista ad una radio nazionale.





"Certamente - ha sottolineato - è arrivato un segnale concreto per le imprese, anche se purtroppo si riapre solo in autunno, con un'altra stagione estiva persa alle spalle e con limitazioni importanti per quanto riguarda la capienza dei locali. Più dell'80% delle attività da noi censite presso i nostri associati, infatti, sono sotto le mille unità: siamo nell'incubo in cui hanno vissuto teatri e cinema quando la capienza era al 50%. Durante la stagione invernale, perciò, potranno beneficiare delle misure del nuovo decreto i gestori dei locali che avranno una capienza molto elevata, mentre chi ha una capienza ridotta sarà costretto a pensare se aprire o meno, in termini di sostenibilità dei costi".