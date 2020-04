Coronavirus, negli Usa 26 milioni di persone senza lavoro in 5 settimane

Ultimo aggiornamento: 17:16

Nuova impennata delle richieste di sussidio alla disoccupazione negli Usa. Nella settimana al 18 aprile sono state 4.427.000 unità, con un calo di 810mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 5.237.000 (5.245.000 la prima lettura), leggermente superiore ai 4,2 milioni attesi.Nelle ultime cinque settimane sono stati 26,4 i milioni di americani che hanno chiesto i sussidi alla disoccupazione. La cifra mostra come il mercato del lavoro americano sia stato travolto dal coronavirus e lascia intravedere, secondo gli economisti, la possibilità che il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti salga in aprile al 15-20%.L'unica altra volta che gli States hanno sperimentato un tasso così alto era durante la Grande Depressione.La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 5.786.500 unità contro i 5.508.500 della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana all'11 aprile, le richieste continuative di sussidio sono salite a 15.976.000, con un incremento record di 4.064.000 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente di 11.976.000.