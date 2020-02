© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -uscito dai binari in piena velocità al Km 166+771 alle 5,34 di giovedì 6 febbraio in località Livagra (Ospedaletto Lodigiano) della linea Alta Velocità Milano-Bologna provocando la morte dei due macchinisti e il ferimento di 31 persone., che si è schiantata contro un edificio di servizio, altre 7 vetture, fermatesi dopo circa un chilometri fuori dai binari ma visivamente in posizione allineata ai binari di servizio, ad eccezione della 2 che si è ribaltata.. Il sistema di sicurezza dei convogli Trenitalia che prevede lo sganciamento automatico del resto del treno al primo "sintomo" di svio" della motrice ha perfettamente funzionato,Dopo l'individuazione di un "difetto" dell'dello scambio, nuovo e appena sostituito, quale possibile causa dell'uscita dai binari dell'ETR 1000,. Uno di essi sarebbe stato installato lo scorso 7 dicembre sulla Roma-Napoli AV nei pressi di Anagni, senza dare tuttavia alcun "segno di malfunzionamento".E così,al lavoro in quelle primissime ore del mattino che hanno preceduto il deragliamento, si è aggiunto quello dell'AD di Alstom ferroviaria,Inquirenti, investigatori e tecnici sono purese almeno uno dei tecnici che prima delle 5 del mattino del 6 febbraio, a sostituzione dello scambio ultimata,