(Teleborsa) - Astensione dal lavoro di due ore (dalle 12 alle 14) dei dipendenti FS a seguito del tragico "svio" del Frecciarossa 9595 Milano-Salerno che ha provocato la morte dei due macchinisti e il ferimento di una trentina di persone.sul deragliamento dell'ETR 1000 avvenuto ieri mattina alle 5,34 in località Ospedaletto Lodigiano mentre il convoglio procedeva a circa 290 chilometri l'ora in cui sono morti appunto i macchinisti, di 59 e 51 anniDai rilievi sarebbe emerso che la causa della tragedia andrebbe imputata a un tragico errore umanoUna "dimenticanza" che avrebbe provocato la mancata segnalazione al sistema elettronico di sicurezza che non ha così indicato la posizione dello scambio. Il "deviatoio" ha di conseguenza immesso l'elettrotreno in undove è posta la cabina di guida (l'altra è nella parte opposta del convoglio, nella numero 8) èe,ha impattato contro un carrello su un binario tronco, quindi contro una palazzina., impedendo di trascinare dietro di se l'intero convoglio.Il "infatti, quello in cui si è verificato l'inizio del dramma, è stato individuato ai dal luogo in cui si è fermato il convoglio sviato e si trova in corrispondenza di unoProprio il toggetto di unacome riferito dal Procuratore di Lodi, Domenico Chiaro.