Disabilità, terminata fase sperimentale piattaforma CUDE

(Teleborsa) - Con una lettera inviata ai sindaci, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,il Ministro per le Disabilità,e il, sollecitano la piùdei Comuni alla Piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al(Contrassegno unificato disabili europeo), realizzata presso il CED Motorizzazione del(Mims) per agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità su tutto ilE' quanto si legge in una nota del MIMS.- viene spiegato -chequanto previsto dal Decreto del Ministro del 5 luglio 2021 in attuazione della Legge 145/2018, permette ad undidiin un altro Comune senza dover chiedere preventivamente l'autorizzazione ad accedere nelle aree a traffico limitato e a utilizzare i parcheggi riservati. Dopo la fase di sperimentazione in 16 Comuni che hanno rilasciato 180 codici univoci per gli utenti che ne hanno fatto richiesta,– si legge nella lettera –, che rappresenta unper semplificare e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità".garantirà il diritto alla mobilità allesull'intero territorio nazionale", sottolinea il Ministro,"Ilha messo al centro delle proprie politiche e azioni il benessere delle persone, in particolare quelle alle quali spesso viene negata. Gli ottimi risultati della sperimentazione confermano l'importanza di questa iniziativa e sollecitano ogni azione necessaria ai fini dell'inclusione sociale. Sono certo che tutti Comuni italiani aderiranno con convinzione e determinazione".Per il Ministro per le Disabilità,: "più sarà efficace il progetto, che ha l'obiettivo di facilitare gli spostamenti da un, evitando al cittadino con disabilità la trafila burocratica per l'ingresso nelle aree a traffico limitato e l'utilizzo dei parcheggi riservati. Esso servirà a ridurre le barriere che si incontrano quotidianamente nella mobilità e siamo convinti che i sindaci italiani dimostrerannoSono sicuro che i Sindaci italiani aderiranno in gran numero a una iniziativa che rappresenta un passo avanti nel riconoscimento di un diritto dei nostri concittadini svantaggiati", ha commentato il Presidente dell'ANCI,. "Come cerchiamo di fare nelle nostre città con le barriere fisiche, ora vogliamo abbattere una