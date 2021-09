Disabilità, al via tavolo confronto Inps-Associazioni

Mercoledì 8 Settembre 2021, 10:45

(Teleborsa) - Al via ieri, martedì 7 settembre, l'istituzione del Tavolo di confronto sulla disabilità tra l'Inps e le associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità: l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC), l'Ente Nazionale Sordi ONLUS APS (ENS), l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS APS (UICI) e l'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale – Anffas Onlus (ANFFAS).

In un incontro alla presenza del presidente dell'Istituto Pasquale Tridico, del Direttore Generale Gabriella di Michele e dei vertici delle associazioni - chiarisce una nota - è stato firmato il documento che formalizza la collaborazione strutturata tra le parti con l'obiettivo di rendere sistematico il confronto sulle questioni riguardanti la disabilità, per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni resi dall'Istituto in materia di invalidità civile, sordità, sordocecità e cecità civile, handicap, disabilità in età evolutiva ai fini scolastici e disabilità ai fini lavorativi, nonché assistenza e previdenza in favore delle persone con disabilità.

Le riunioni, convocate dalla Direzione inclusione sociale e invalidità civile dell'Inps, avverranno con cadenza bimestrale ponendo in discussione per la riunione gli argomenti definiti, tenendo conto delle richieste dei componenti.

Il tavolo - prosegue la nota - "istituzionalizza l'impegno per aumentare ulteriormente il coordinamento con le associazioni rappresentative, oltre ad accogliere concretamente la raccomandazione della Commissione europea, che raccomanda alle istituzioni dell'UE di includere le questioni relative alla disabilità nelle loro politiche e azioni e di promuove il coinvolgimento e la consultazione delle persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni rappresentative. Già nei mesi scorsi si sono svolte riunioni di allineamento e condivisione di confronto costruttivo sui temi".

"Questa collaborazione conferma il proficuo dialogo già esistente con il mondo delle associazioni della disabilità – ha detto il Presidente Pasquale Tridico - e ribadisce il ruolo di servizio pubblico dell'Istituto, in particolare a supporto dei cittadini più fragili. La semplificazione, l'adozione di procedure, strumenti e mezzi che permettano un migliore accesso alle prestazioni sono l'obiettivo che perseguiamo e che sarà reso più efficace attraverso il costante confronto con le associazioni".