Corsi di pilotaggio per persone con disabilità il 29 ottobre sul circuito di Viterbo

Ultimo aggiornamento: 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali (Fisaps), l’unica riconosciuta da Aci Sport nell’organizzazione di corsi di pilotaggio e campionati per persone con disabilità, organizza il 29 ottobre al Circuito Internazionale di Viterbo l’ultima tappa della stagione 2019 dei corsi di guida sportiva riservati a partecipanti con disabilità e in possesso di patente B Speciale.Fondata nel 1981 con lo scopo di favorire e promuovere lo sviluppo dell’attività sportiva automobilistica e kartistica tra i disabili, la Fisaps - si legge in un comunicato - nasce grazie all’intuizione e volontà del suo presidente, Stefano Venturini. Forte dello slogan “in automobile siamo tutti uguali”, questi corsi sono un’opportunità importante che consente di continuare a coltivare la propria passione per le quattro ruote e al tempo stesso ricevere le nozioni per saper sfruttare tutto il potenziale di un’automobile sportiva con tanta adrenalina e sempre in sicurezza.Direttore della Scuola di pilotaggio Fisaps è Claudio Tomei, pilota di rally dal 1978 al 1980, è stato Direttore Tecnico e Sportivo del Team “Tomei Sport Racing” e per anni si è occupato di piloti disabili. Fa parte della squadra l’Istruttore Federale Fisaps Lorenzo Sestini.“I corsi di pilotaggio sono aperti a tutte le persone portatrici di handicap in possesso di una patente di guida BS. La finalità del corso, mira ad un aspetto prettamente tecnico riferito all’insegnamento della guida sportiva da tenere in pista, requisito essenziale per ottenere la licenza Ch Nazionale Aci Sport - afferma Tomei -. Diversamente può essere inteso come esperienza da passare insieme e socializzare”.I corsi in programma per il 2019 hanno avuto e avranno luogo in vari circuiti italiani (Binetto, Castelletto di Branduzzo, Magione, Mores, Valle dei Templi, Viterbo) e si svolgono a bordo di vetture BMW 118d equipaggiate con dispositivi di guida appositamente modificate, in collaborazione con Guidosimplex, azienda leader nella progettazione, produzione e installazione di ausili per la guida e il trasporto, adattati a persone con disabilità.Il corso è riservato a partecipanti con disabilità e in possesso di patente B Speciale. La durata è di due giorni; si inizia con una prima parte teorica, seguita da quella pratica, dove i partecipanti iscritti, 10 per ogni corso, avranno modo di mettersi alla guida e alla prova su auto sportive. A fine corso viene rilasciato un attestato di partecipazione e l’eventuale idoneità alla guida sportiva rilasciata dagli istruttori federali.Per partecipare al corso occorre:Scheda di adesione debitamente compilata da inviare tramite e-mail a: info@fisaps.it indicando la patologia fisica e i relativi adattamenti di guida riportati sulla patente speciale.Certificato del medico curante attestante l’idoneità allo sport non agonistico.Fotocopia della patente di guidaCodice fiscale.Contributo: è variabile secondo l’Autodromo scelto ed il numero dei partecipanti.