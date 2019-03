DIS, concluso un accordo per la nave MR High Voyager

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - d'Amico International Shipping S.A. (DIS), attraverso la propria controllata operativa(Irlanda), ha firmato un accordo per la vendita e ‘lease back' della, una nave ‘medium range' di portata lorda pari a 45,999 tonnellate e costruita nel 2014 presso Hyundai-Mipo (Sud Corea) per totali 25,7 milioni di dollari., contribuendo quindi al rafforzamento della posizione di liquidità di DIS, in vista del completamento del proprio programma di rinnovamento della flotta e consentendo alla Società di beneficiare dell'attesa ripresa di mercato.A seguito di questa operazione, d'Amico Tankers manterrà il pieno controllo della Nave, grazie ad un contratto di noleggio a ‘scafo nudo' della durata di 10 anni, con obbligo di acquisto al termine del contratto. d'Amico Tankers ha inoltre l'opzione di riacquistare la Nave a partire dal terzo anno dalla vendita della stessa, con tre mesi di preavviso e a dei livelli competitivi."Sono lieto di annunciare il raggiungimento di questo ulteriore accordo di sale & lease back con una rispettabile controparte giapponese, che ci consentirà di generare un effetto di cassa positivo per circa 9,6 milioni di dollari, al netto del rimborso del debito bancario preesistente e del pagamento delle commissioni - ha commentato, Presidente di d'Amico International Shipping - . In coerenza con accordi simili che abbiamo concluso in passato, questa transazione ci consentirà di mantenere il pieno controllo di questa moderna nave MR, attraverso un contratto di noleggio a scafo nudo della durata di 10 anni. L'accordo prevede, inoltre, opzioni di acquisto molto flessibili, che ci consentono di riacquistare la nave a partire dal terzo anno di contratto, con tre mesi di preavviso e a livelli interessanti".