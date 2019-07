Diritti Tv, Lega Calcio: ok a trattativa con Mediapro. Deadline 30 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dallariunita ieriin assemblea, alla trattativa conPiccolo passo avanti, dunque, verso la creazione delper i diritti tv con il mandato ai vertici della Lega della massima serie di trattare con gli spagnoli ma entro la deadline delquando i presidenti decideranno se accettare l'offerta.L'assemblea della Lega di Serie A, all'unanimità, si legge in una nota emessa al termine della riunione dei club, intende infattidi rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per ilInoltre, "valuta positivamente l'ipotesi di realizzazione del canale della Lega (ai sensi dell'articolo 13 della legge Melandri)" e quindi "delibera di dare mandato al presidente e all'amministratore delegato di negoziare e di definiresulla base dell'offerta economica di cui alla proposta