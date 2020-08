© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Scaduto il termine per la presentazione agli- Lazard e studio Gianni Origoni Grippo Cappelli - delle proposte vincolanti per entrare nellache la Lega Serie A vorrebbe creare per la gestione dei diritti audiovisivi del massimo Campionato, inTra le candidature,sarebbero in: come ricostruisce oggi il Sole24Ore che aveva già anticipato gli scenari nei giorni scorsi, la proposta vincolante della cordata, costituitasi la scorsa settimana formata dai fondiQuest'ultimo consorzio, che ha come advisoroltre allo studioavrebbe presentato un'offerta che valuta circala media company, dove confluiranno i diritti del calcio del massimo Campionato italiano per iè quella diche si sarebbe alleato nelle scorse settimane conQuesta cordata avrebbe come advisorSul tavolo anche altre proposte, quelle di tipo misto presentate dal gruppoassistito dallo studioNon c'è però solo la pista deiIl Presidente del Napoli, che ha incassato il favore di club come Udinese e Fiorentina, è pronto a valorizzare in modo autonomo, con una tv della Lega, il business. "In questo modello - si legge sul quotidiano economico - " i club di Serie A farebbero tutto da soli, producendo le partite e facendo da editore di un prodotto da vendere poi a tutte lecomprese compagnie telefoniche e Ott".- C'è poi un altro scenario: se l'ingresso in partita dei fondi non dovesse ottenere l'ok dei Presidenti della Serie A, sul tavolo hanno fatto pervenire le proprie manifestazioni di interesse