8 Marzo 2021

(Teleborsa) - La partita dei Diritti Tv per le partite di calcio per le stagioni 2021-2024 è arrivata ai tempi supplementari. Sette club della Serie A chiedono ai vertici della Lega ed agli altri 13 club di rompere gli indugi e mettere fine ai rinvii in vista della prossima assemblea.

Inter, Juventus, Fiorentina, Napoli, Lazio, Atalanta e Verona chiedono di "procedere senza indugi all'assegnazione dei diritti audiovisivi per il territorio nazionale e internazionale" e minacciano di far causa a chi persisterà in questo atteggiamento ostruzionistico. "Condotte ostruzionistiche, dilatorie oltre che lesive degli interessi di coloro che le pongono in essere. scrivono le squadre nella lettera inviata il 15 febbraio scorso - espongono gli autori delle stesse a legittime pretese risarcitorie".

La missiva è rivolta ai vertici della Lega calcio di Serie A ed ai 9 club "indecisi", che si sono ripetutamente astenuti nelle votazioni alle ultime assemblee.

La richiesta è chiudere il prima possibile la partita con l'accoppiata Dazn-TIM, che ha messo sul piatto 840 milioni e risulta superiore all'offerta di Sky da 750 milioni, poi eventualmente riavviare in un secondo momento le trattative con i fondi, posto che i sette club si dicono contrari a riavviarle con il veicolo partecipato da Cvc, Advent e Fsi.